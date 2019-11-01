Петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича

Петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича
Прорыв на улице Олеко Дундича. Скриншот: vk.com/spb_today

Пожилого жителя Петербурга обдало потоком кипятка в результате коммунальной аварии возле дома 20/1 на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе. Сейчас н находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию об этом сообщили из больницы вечером в четверг, 31 октября.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего пенсионера в медучреждение в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему ожоги кипятком второй степени, ожоги бедра, предплечий, голеней и стоп. Также у него наблюдается ожоговый шок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Олеко Дундича прорвало трубу, водители едут «вслепую». Участок заволокло паром и залило водой. В зоне аварии оказался пассажирский автобус и несколько автомобилей.

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Петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича
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