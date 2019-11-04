В Приморье охотник попал в больницу после нападения тигра

В Приморье охотник чудом выжил после нападения тигра. Страшный инцидент произошел на территории охотхозяйства, недалеко от села Кроуновка.

Охотнику удалось спугнуть зверя, несколько раз выстрелив воздух. Со слов представителя УМВД РФ по Приморскому краю, мужчина был госпитализирован. Сведения о его состоянии не приводятся.

Как сообщили «РИА Новости», председатель отметил, что у мужчины имеются все необходимый документы на охоту и оружие. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тигре, который погнался за мотоциклистами. Зверь внезапно выбежал на проезжую часть в Индии. Мотоциклисты успели заснять разъяренного тигра на видео.