Фонтан с кипятком забил на Вавилова у школы и детского сада

В Колпино 4 ноября прорвало трубу с горячей водой. Фонтан кипятка забил у дома 11 по улице Вавилова.

По соседству от дома расположены средняя школа №420 и детский сад №45 компенсирующего вида. Никто в результате прорыва не пострадал.

Дефект был локализован около 15:00. Последствия коммунальной аварии устраняет бригада ГУП «ТЭК СПб». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«На потребителях восстановительные работы не отразятся, дома переведены на резервную схему», — сообщили в ТЭКе.

На устранение дефекта, согласно нормативным сроком, отводится восемь часов. Теплоэнергетики рассчитывают завершить работы раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве на улице Олеко Дундича. Дефект был обнаружен на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Термические ожоги из-за прорыва получил 87-летний мужчина.