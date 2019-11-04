Генконсульство Финляндии ждет очередей за новогодними визами

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге просит горожан заранее записываться на подачу документов. Время выдачи визы может увеличиться из-за ажиотажа перед новогодними праздниками.

В конце декабря начинается высокий сезон. Петербуржцы покидают город и отправляются заграницу на новогодние и рождественские выходные. Спрос на финские визы в это время традиционно увеличен.

«Выдача виз может производиться дольше обычного, поэтому просим вас записываться на подачу документов заранее», — предупредили в Генконсульстве.

Записаться на подачу документов можно на официальном сайте Визового центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия начнет выдавать визы на пять лет. Претендовать на них смогут туристы, имевшие двухлетнюю финскую визу и соблюдавшие все правила въезда и выезда из страны.