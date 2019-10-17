Финляндия выдаст визы на пять лет всем «порядочным» туристам

Финляндия выдаст визы на пять лет всем &#171;порядочным&#187; туристам
Нововведение вступит в силу в феврале следующего года. Фото: Pixabay

Каждый турист, у которого была двухлетняя финская виза, и притом он соблюдал все правила въезда и выезда и страны, сможет получить финскую визу сроком на пять лет.

Финляндия поменяет стилистику визовой наклейки с 11 ноября этого года, а со следующего начнет выдавать шенгенскую визу сроком на пять лет, поделилась начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин.

Изменения в порядке выдачи виз начнут действовать со 2 февраля следующего года. Как сообщает Нуммелин, намечаются перемены в визовом кодексе, участится выдача многократной пятилетней визы.

Так, новый порядок позволит получить визу на пять лет тем, кто уже «откатал» по всем правилам свою двухлетнюю визу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Госдума нечаянно добавила триллион налогов.

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