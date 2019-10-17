Госдума нечаянно прибавила триллион налогов

Новые поправки к Налоговому кодексу добавили множество дополнительных взысканий.

Министерство финансов признало это как проблему и сообщило, что сотрудники находятся в поисках ее решения.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о сложившейся ситуации. Он заметил, что перечень объектов недвижимого имущества, с которых придется выплачивать налог по кадастровой стоимости, а не по остаточной, заметно расширился.

В поправках звучит такая фраза «иные объекты недвижимого имущества», она при желании может быть интерпретирована самыми разными способами. К примеру, налог при определенной трактовке сможет распространиться и на производственные комплексы и на не снятое с учета в Росреестре имущество. Кроме того, Шохин отметил, что данного пункта не было в законопроекте, который законодатели обсуждали с представителями предпринимательства.

Предположительно, место имеет техническая описка. Но дело в том, что указ уже вступил в силу, и налоговики на данный момент могут взимать налоги так, как им вздумается.

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