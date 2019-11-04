Во «ВКонтакте» объяснили причины сбоя

Во &#171;ВКонтакте&#187; объяснили причины сбоя
В работе "ВКонтакте" произошел сбой. Фото: pixabay.com

Специалисты устраняют причины сбоев в работе сайте «ВКонтакте». Проблемы пользователи соцсети испытывают с 16:00 по московскому времени.

Причиной сбоев стали проблемы на стороне партнерского дата-центра, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителя «ВКонтакте».

Работы по устранению неполадок ведутся. По данным сервиса Downdetector сбои наблюдаются в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Брянске, Челябинске, Сургуте, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске и в других городах России.

Пользователи массово жалуются на проблемы при отправке сообщений и загрузке фотографий. Часть снимков на сайте не отображается. Некоторые также испытывают трудности со входом на сайт.

Пика число жалоб достигло около 17:00 по московскому времени. К семи вечера количество отчетов об ошибках заметно сократилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество жалоб на работу «ВКонтакте» достигло почти 35 тыс.

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