Собаки атаковали кроличью мини-ферму в Ленобласти

Пять беременных крольчих пали жертвами охотничьих собак. Псы аттаковали кроличью мини-ферму в деревне Машино Тосненского района Ленобласти.

О нападении рассказал владелец приусадебного хозяйства Альберт. Мужчина сообщил, что вечером 1 ноября на его участок проникли две охотничьи собаки. Животные сломали клетки с кроликами и задавили часть из них, пишет 47news.

Мужчина предположил, что собак могли спустить с поводка приезжие охотники. Разбираться с обидчиками он намерен со всей строгостью. В случае, если псы снова проникнут к кроликам, хозяин обещает взяться за ружье и стрелять на поражение.

Момент вторжения собак на участок попал на камеры наблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы над кроликом. Убийство животного попало на видео. Кролика замучали в ванной комнате, приготовили и съели.