Петербуржец погиб в драке с ножом на Демьяна Бедного

В Калининском районе Петербурга задержан мужчина, которого подозревают в убийстве приятеля. Как сообщают в управлении МВД по городу, в полицию поступила информация о драке с ножом 4 ноября.

Все произошло в парадной дома 31 по улице Демьяна Бедного. На месте правоохранители обнаружили труп 36-летнего мужчины — у него была рана на левом плече.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 38-летний местный житель, который ударил ножом своего гостя во время ссоры. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии. Пострадавший скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неправильная парковка привела к поножовщине в Невском районе. В Невском районе Петербурга неизвестный ударил ножом мужчину из-за неправильной парковки и скрылся