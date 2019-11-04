Неправильная парковка привела к поножовщине в Невском районе

В Невском районе Петербурга неизвестный ударил ножом мужчину из-за неправильной парковки и скрылся

Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, на проспекте Солидарности. О конфликте в отдел полиции сообщила местная жительница. С ее слов, мужчина ранил ножом другого гражданина, после чего скрылся на машине KIA Rio.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что между скрывшимся мужчиной и 30-летним водителем Chrysler Neon произошел конфликт из-за неправильной парковки.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, водитель KIA Rio нанес оппоненту несколько ударов ногой, после чего взялся за нож. Полицейские приняли меры к розыску злоумышленника.

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