Пенсионер недосчитался 10 тысяч после визита торговцев в Тихвине

В Бокситогорском районе Ленобласти пенсионер обнаружил пропажу денег после визита торговцев. Все произошло в городе Тихвин в одном из домов 1-го микрорайона.

В отдел полиции обратилась 83-летний местный житель. С его слов, в его квартиру позвонили двое неизвестных мужчин с целью продажи товара: ложки, вилки, тарелки, постельное белье. После их ухода пенсионер недосчитался около 10 тыс. рублей.

Как сообщили в Гласном управлении МВД России по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который обчистил кассу магазина автозапчастей. В полицию обратился администратор магазина.