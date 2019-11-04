Сотрудник магазина автозапчастей в Петербурге заявил о краже из кассы

Неизвестный злоумышленник похитил денежные средства из кассового аппарата магазина автозапчастей.

В отдел полиции обратился администратор магазина, расположенного на проспекте Непокоренных. Со слов заявителя, неизвестный проник в помещение и похитил из кассы около 50 тыс. рублей.

Как сообщили в Гласном управлении МВД России по городу и области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изучают все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что злоумышленник обчистил квартиру на Софьи Ковалевской. Неизвестный вынес ювелирные изделия и деньги.