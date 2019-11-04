Неизвестный вынес из квартиры «ювелирку» и 100 евро на Софьи Ковалевской

В Калининском районе сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника, похитившего ювелирные украшения и деньги. Он проник в квартиру одного из домов на улице Софьи Ковалевской.

В воскресенье, 3 ноября, в отдел полиции обратилась 39-летняя гражданка. Она рассказала, что неизвестный, подобрав ключи к ее квартире, проник внутрь, после чего похитил ювелирные изделия и 100 евро.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка приняли меры к розыску.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пираты напали на судно у берегов Бенина. Они похитили девять членов экипажа.