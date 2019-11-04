Пираты похитили моряков с норвежского судна у берегов Бенина

В субботу утром пираты напали на судно MV Bonita, которое принадлежит норвежской компании JJ Ugland, и похитили девять моряков.

О страшном инциденте рассказали оставшиеся члены экипажа. Как сообщается на официальном сайте компании, это случилось, когда судно стояло на якоре у берегов Бенина.

В настоящее время спасатели следят за ситуацией, судно уже встретили в порту. Поддерживается связь с родными похищенных.

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