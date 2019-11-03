Катер за 3 млн рублей похитили в Выборгском районе

Неизвестные злоумышленники угнали катер с лодочным прицепом и двумя двигателями в Выборгском районе Ленобласти, сообщили в главке МВД России по региону.

Угон моторного судна NorthSilver Star Cabin 730 2012 года производства стоимостью в 1,55 млн рублей произошел в период с конца лета по ноябрь. Помимо катера злоумышленники похитили два двигателя Suzuki за 1,5 млн и 150 тыс. рублей, а также лодочный прицеп за 50 тыс. рублей. Все вместе оценивается в 3,25 млн рублей. Угон произошел с парковки, расположенной в одном из поселков района.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у бизнесмена угнали Cadillac за 3,5 млн рублей. В Приморском районе Петербурга у генерального директора компании, которая занимается торговлей потребительскими товарами, угнали Cadillac.