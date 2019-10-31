В Петербурге у бизнесмена угнали Cadillac за 3,5 млн рублей

В Приморском районе Петербурга у генерального директора компании, которая занимается торговлей потребительскими товарами, угнали Cadillac.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль был похищен 30 октября на неохраняемой парковке на Комендантском проспекте. Ущерб оценивается в 3,5 млн рублей.

Автомобиль застрахован по ОСАГО и не оборудован системами слежения.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе для проверки документов на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Solaris под управлением 36-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.