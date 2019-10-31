Полиция по горячим следам задержала автоугонщика на Дальневосточном

В Невском районе для проверки документов на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана сотрудники ГИБДД остановили указанный автомобиль под управлением 36-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30 октября около 01:40 сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Solaris для проверки документов.

Выяснилось, что иностранец угнал иномарку от дома 6 на Товарищеском проспекте. В скором времени в полицию Невского района обратился и сам владелец автомобиля. хозяин пропавшей иномарки. Сумма ущерба составила 780 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе по горячим следам задержали угонщика вазовской «шестерки». В ходе проверки выяснилось, что на счету злоумышленника еще два угона, совершенных на этой неделе — автомобилей «Газель» и «Фольксваген Каравелла».