Застреленный мужчина найден в «Ладе» на трассе «Кола»

Застреленный мужчина найден в &#171;Ладе&#187; на трассе &#171;Кола&#187;
Мужчину застрелили из охотничьего ружья. Фото: pixabay

Убитый выстрелом в шею мужчина был найден в чужом автомобиле ВАЗ-2115 на трассе «Кола» в Ленобласти. Полиция уже задержала подозреваемого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 4 ноября на трассе «Кола» заметили отечественный автомобиль, на водительском сидении которого нашли труп 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

Владелец автомобиля был задержан, однако полиция установила, что он не причастен к убийству. Позже задержали 35-летнего приезжего с Кавказа, проживающего в Старой Ладоге.

По предварительной версии, мужчина был застрелен еще 2 ноября в Петербурге, на Гражданском проспекте. Выстрел был произведен из охотничьего ружья. Возможно, у убийцы был сообщник.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застреливший человека житель Петербурга приговорен к 9 годам колонии.

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