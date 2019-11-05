Застреленный мужчина найден в «Ладе» на трассе «Кола»

Убитый выстрелом в шею мужчина был найден в чужом автомобиле ВАЗ-2115 на трассе «Кола» в Ленобласти. Полиция уже задержала подозреваемого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 4 ноября на трассе «Кола» заметили отечественный автомобиль, на водительском сидении которого нашли труп 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

Владелец автомобиля был задержан, однако полиция установила, что он не причастен к убийству. Позже задержали 35-летнего приезжего с Кавказа, проживающего в Старой Ладоге.

По предварительной версии, мужчина был застрелен еще 2 ноября в Петербурге, на Гражданском проспекте. Выстрел был произведен из охотничьего ружья. Возможно, у убийцы был сообщник.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застреливший человека житель Петербурга приговорен к 9 годам колонии.