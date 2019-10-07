Застреливший человека житель Петербурга приговорен к 9 годам колонии

Застреливший человека житель Петербурга приговорен к 9 годам колонии
Суд признал Исмаилова виновным и приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Фото: pixabay

В Петербурге суд признал виновным Рамазана Исмаилова, который семь раз выстрелил в двоих мужчин. В результате перестрелки один из них погиб, второй был госпитализирован.

Как сообщает в GazetaSPb прокуратура Петербурга, судом установлено, что в марте прошлого года между Исмаиловым и его приятелем с одной стороны, и двум потерпевшими, с другой, возник конфликт, который перерос в обоюдную стрельбу. Перестрелка закончилась гибелью одного из оппонентов подсудимого, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что конфликт произошел на почве требований имущественного характера потерпевших к приятелю подсудимого.

Исмаилов не отрицал факта стрельбы в потерпевших, однако объяснил свои действия самообороной. При этом он утверждает, что пистолет он нашел на месте происшествия.

Государственный обвинитель смог изобличить подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство», «покушение на убийство двух лиц», а также «незаконное ношение огнестрельного оружия».

Суд признал Исмаилова виновным и приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что суд Петербурга вынес суровый приговор любителю разбойных нападений на цветочные ларьки.

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