Врач рассказала о самых вредных сладостях

Российский врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала не злоупотреблять сладостями, которые сочетают в себе сахар и трансжиры.

Как сообщает «Вечерняя Москва», обычно трансжиры и сахар упоминаются в составе как кондитерский жир или маргарин, также ими, с добавлением подсластителей и ароматизаторов, заменяют сливочное масло.

Также диетолог отметила вредность пончиков, которые жарятся в кипящем масле, а в составе начинки зачастую можно найти химические вещества, имитирующие вкус. По этой причине врач не рекомендовала покупать сладости с ярким запахом и цветом.

Соломатина отметила, что изделия, в составе которых есть трансжиры и химические ароматизаторы, стоят совсем недорого из-за низкой себестоимости ингредиентов.

«Подобное пирожное — просто «бомба» для желудка», — предупреждает врач.

Помимо этого, эксперт предостерегла от покупки яркого мармелада и газированных напитков.

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