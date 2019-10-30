Ученые перечислили самые вредные продукты

Ученые перечислили самые вредные продукты
Фото: https://pixabay.com/

Топ возглавило необработанное мясо, которое подрывает здоровье человека.

Исследование проводили американские ученые из Миннесоты. Результатами они поделились в научном журнале PNAS. Ученые вывели «индекс вредности», а затем составили рейтинг самых вредных продуктов, потребление которых стоит ограничить ради здоровья и окружающей среды.

Людям лучше всего избегать необработанного мяса, так как оно опасно. Чуть менее вредно обработанное. Не слишком опасны оказались рыба, молочные продукты и курица. Почти что безопасны – фрукты, овощи, орехи, злаки и оливковое масло. Удивительно, но газировки, которые принято считать не самым полезным напитком, не вызвали у ученых вопросов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, для кого сахар смертельно опасен. Исследователи провели опыты на мышах с ожирением. В результате чего выяснили, что в течение сна уровень глюкозы не уменьшается. Такое состояние способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ученые перечислили самые вредные продукты
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