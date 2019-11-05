Кудрово назвали лучшие для жизни городом в Ленобласти

Кудрово назвали лучшие для жизни городом в Ленобласти
Кудрово. Фото: vk.com/kudrovodom

Эксперты составили список самых комфортных городов для проживания в Ленинградской области. В рейтинг включили 32 города

Как сообщили в администрации Ленобласти, самым комфортным для проживания в Ленобласти стал Кудрово Всеволожского района — он набрал 218 баллов. Также среди комфортных для жизни городов оказались Сланцы, Никольское, Кировск, Кингисепп и Гатчина — они получили более 200 баллов.

Минимальное количеств баллов получила Любань (123). Оценка была получена путем анализа жилья, инфраструктуры, общегородского пространства, а также озелененных и водных пространств.

Каждый из параметров оценивался по следующим критериям: безопасность, экология, комфорт, городская среда и эффективность управления. Индекс составил Минстрой РФ совместно с Дом.рф и КБ Стрелка и размещен на сайте индекс-городов.рф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы города России с благоприятной для жизни средой.

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