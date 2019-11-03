Названы города России с благоприятной для жизни средой

Названы города России с благоприятной для жизни средой
Петербург оказался в тройке лидеров. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало данные индекса качества городской среди. Благоприятная для жизни среда оказалась в каждом четвертом городе.

Как сообщается на сайте Минстроя, в прошлом году доля городов с благоприятной городской средой составила 23%, а среднее значение индекса качества городской среды во всех регионах составило 163 балла.

В рейтинге самых благоприятных городов Петербург занял второе место. Город набрал 238 баллов из 360 возможных.

Первое место заняла Москва, с 276 баллами, а третье место досталось Екатеринбургу — 191 балл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы места, куда поедут россияне отдыха на ноябрьские праздники. Чаще всего россияне летают в две российские столицы — Москву и Петербург, а также в Сочи. А за границей наиболее востребованные направления — Италия, Турция, Испания и Франция.

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