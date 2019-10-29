Названы места, куда поедут россияне отдыха на ноябрьские праздники

Большинство россиян, собравшихся поехать отдыхать на ноябрьские праздники, проведут отпуск внутри страны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Ozon.Travel, в этом году доля российских путешественников, которые останутся на ноябрьские праздники в стране, сократилась до 57%. В прошлом году этот показатель составлял 57%. Чаще всего россияне летают в две российские столицы — Москву и Петербург, а также в Сочи. А за границей наиболее востребованные направления — Италия, Турция, Испания и Франция.

Эксперты также добавили, что для путешествий с семьей россияне чаще выбирают Кипр, ОАЭ и Россию. В среднем билеты в праздники стоят от восьми (Россия) до 33 тысяч рублей (Таиланд).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роструд напомнил россиянам о длительных выходных в ноябре.