Роструд напомнил россиянам о длительных выходных

Роструд напомнил россиянам о длительных выходных
Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Фото: Pixabay

В ближайшее время жителей России ожидает сокращенная трудовая неделя. Соответствующие изменения связаны с празднованием Дня народного единства, который состоится 4 ноября.

Россияне выйдут на выходные со 2 ноября и до указанного праздника. В Роструде напомнили, сообщает «ТАСС», что на предстоящей неделе будет четыре рабочих дня.

Следующие длительные каникулы порадуют россиян после нового года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о шокирующем числе ДТП в Петербурге за выходные. За два дня в городе произошло более 600 аварий.

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