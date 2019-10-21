За выходные в Петербурге произошло более 600 ДТП

Инфографику происшествий за выходные предоставили в УГИБДД по Петербургу и области. Фото: https://vk.com/ugibdd178

Инфографику происшествий за выходные предоставили в УГИБДД по Петербургу и области. Фото: https://vk.com/ugibdd178

За 19 и 20 октября на дорогах города случилось 634 дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие, но обошлось без погибших.

В Северной столице за минувшие выходные, 19 и 20 октября, зафиксировано 634 аварии, в 25 случаях есть пострадавшие. Медицинская помощь потребовалась 49 жертвам ДТП, среди них пятеро детей. К счастью, погибших в происшествиях нет.

Менее оптимистичная статистика наблюдается в Ленинградской области. За прошедшие выходные произошло более 150 аварий, среди которых одна оказалась смертельной для четверых человек. Кроме того, в 15 случаях участникам ДТП потребовалась помощь врачей, в больницу попали 17 человек, из которых троим меньше 18 лет.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавшим в страшном ДТП на трамвайной остановке выплатят компенсацию до двух миллионов рублей.