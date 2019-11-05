Стали известны ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

в группу продуктов, вызывающих гипераппетит, попали торты и пирожные. Фото: Pixabay

в группу продуктов, вызывающих гипераппетит, попали торты и пирожные. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, из-за чего некоторые продукты вызывают привыкание. Речь идет о категории, в которую входит искусственное улучшение вкуса.

Соответствующее исследование провели специалисты Канзасского университета (США). Они выделили такие продукты в отдельную группу и назвали их гипераппетитными.

Как сообщает издание Obesity, продукты распределили на категории: жирных и простых сахаров (торты, пирожные), углеводов и натрия (попкорн, чипсы), а также жиров и натрия (бекон, хот-доги).

Ученые исследовали 7 тыс. 757 продуктов, воспользовавшись базой данных по пищевым продуктам и питательным веществам (FNDDS) Минсельхоза США. Выяснилось, что 62% из них соответствовали одной из трех категорий.

В 70% было обнаружено высокое содержание натрия и жира. В их числе оказались продукты на основе молока, блюда из яиц, мяса, различные соусы. Еще 25% отличились высоким содержанием сахара и жиров.

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