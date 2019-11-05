Роспотребнадзор не спешит винить курицу в отравлении сотрудников «Ленты»

Роспотребнадзор пока не готов назвать виновных в массовом отравлении сотрудников офиса «Ленты». Причины станут известны после проведения лабораторных исследований.
Результаты ожидаются 6-7 ноября, сообщили gazeta.spb.ru в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Проверка в «Ленте» ведется с 3 ноября, именно тогда были взяты первые пробы.
«Лабораторные испытания идут от одного до четырех дней», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Версию о том, что сотрудники могли отравиться курицей, в ведомстве не подтвердили. Причастна ли курятина к недомоганию работников, станет известно только по завершению санитарно-эпидемиологического расследования.
Напомним, с 3 по 5 ноября с острой кишечной инфекцией слегли 54 сотрудника «Ленты» и один родственник работника компании. Болезнь протекает в виде гастроэнтероколитов, энтероколитов, гастроэнтеритов и энтеритов,
Во время проверки в столовой офиса «Ленты» выявили многочисленные нарушения. Работа заведения будет временно приостановлена.