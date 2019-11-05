Роспотребнадзор прикрыл столовую «Ленты» после массового отравления

Управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением в ООО «Лента». Сотрудники офиса на Савушкина слегли с острой кишечной инфекцией.

С 3 по 5 ноября зарегистрированы 55 случаев заболевания. Болезнь протекает в виде гастроэнтероколитов, энтероколитов, гастроэнтеритов и энтеритов, сообщает Роспотребнадзор.

Питание в офисе «Ленты» осуществляется в столовой по типу «шведский стол». В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдаются температурный режим и сроки хранения продуктов, мясо не имеет маркировки, отсутствуют медкнижки у сотрудников и т.д.

Роспотребнадзор обследовал работников пищеблока и организовал дезинфекционные мероприятия. Составлен протокол о приостановлении деятельности столовой. Материалы направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовых отравлениях в компаниях «Петрович» и ООО «Леруа Мерлен Восток».