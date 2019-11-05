В результате ДТП в Тихвине пострадали женщина и 14-летняя девочка

В результате ДТП в Тихвине пострадали женщина и 14-летняя девочка
Авария, согласно видеозаписи, произошла в 12:54. Фото: YouTube www.youtube.com/channel/UC3xoVj-4_5IJA7_gT3ev0TQ

В городе Тихвин в Ленинградской области произошло столкновение двух отечественных легковушек. Автомобилисты не поделили перекресток, а пострадали пассажиры.

Инцидент произошел во вторник, 5 октября, на пересечении улиц Победы и Карла Маркса. Авария обошлась без серьезных последствий, однако от ремней безопасности получили легкие травмы находящиеся в автомобиле «ВАЗ-2110» женщина 34 лет и четырнадцатилетняя девочка.

В Сети оказалась видеозапись происшествия. Мужчина за рулем черной «Лады» собрался поворачивать налево, в то время как водитель серой легковушки не уступил дорогу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что на юге Кольцевой автодороге вспыхнул мусоровоз. Происшествие послужило причиной затрудненного движения на участке КАД возле съезда на Пулковское шоссе.

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