Xiaomi показала свои первые «умные» часы

Xiaomi показала свои первые «умные» часы
Гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов.Фото: weibo.com

Китайская компания Xiaomi представила «умные часы» Mi Watch.

Первые «умные» часы от Xiaomi получили сенсорный экран с диагональю 1,78 дюйма и оснащены аккумулятором емкостью 570 мАч. Гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов, сообщает РБК.

В гаджет встроен модуль NFC для проведения бесконтактных платежей.

Сначала Xiaomi планирует продавать часы только на китайском рынке. Стоить они будут чуть меньше 12 тыс. руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Его отличительной особенностью стал опоясывающий экран, который занимает почти всю поверхность устройства.

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