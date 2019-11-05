Xiaomi показала свои первые «умные» часы

Гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов.Фото: weibo.com

Гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов.Фото: weibo.com

Китайская компания Xiaomi представила «умные часы» Mi Watch.

Первые «умные» часы от Xiaomi получили сенсорный экран с диагональю 1,78 дюйма и оснащены аккумулятором емкостью 570 мАч. Гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов, сообщает РБК.

В гаджет встроен модуль NFC для проведения бесконтактных платежей.

Сначала Xiaomi планирует продавать часы только на китайском рынке. Стоить они будут чуть меньше 12 тыс. руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Его отличительной особенностью стал опоясывающий экран, который занимает почти всю поверхность устройства.