Xiaomi представила смартфон с опоясывающем экраном

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Его отличительной особенностью стал опоясывающий экран, который занимает почти всю поверхность устройства.

Экран занимает больше 180% площади смартфона. Кнопки и динамики скрыты за дисплеем. Фронтальная камера у Mi MIX Alpha отсутствует за ненадобностью. За счет необычного дизайна делать селфи можно на основную тройную камеры. Камера состоит из модуля на 108 мегапикселей и двух дополнительных на 12 и 20.

Xiaomi Mi Mix Alpha работает на базе Snapdragon 855 Plus. Вместимость смартфона составляет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внешней памяти. Емкость аккумулятора в новой модели — 4050 мАч,

Когда телефон поступит в подажу, пока неизвестно. Однако, стоимость Mi Mix Alpha уже объявлена — 2 тыс. 800 долларов.

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