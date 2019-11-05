«Все, что от него осталось». Галкин высмеял подарок Киркорова

«Все, что от него осталось». Галкин высмеял подарок Киркорова
Максим Галкин. Фото: instagram. maxgalkinru

Юморист Максим Галкин снял ролик, в котором посмеялся над подарком от певца Филиппа Киркорова. Юмористическим видео артист опубликовал в своем Instagram.

Накануне Киркоров подарил шоумену эффектный подарок — брендовое пальто.

В кадре он идет по коридору, облаченный в то самое черное пальто с капюшоном, подаренное Киркоровым. Импресарио в ярко-голубом костюме восхищенно спрашивает его : «Джамбаттиста Валли?» — имея в виду имя дизайнера верхней одежды Максима. Шоумен, однако, его не понимает и даже обижается, что его перепутали с каким-то Валли.

Галкин объясняет, что пальто ему досталось от Киркорова. «Осталось?» — сочувственно переспрашивает импресарио. «Да, все, что от него осталось», — отвечает юморист, а потом, спохватившись, добавляет: «Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Максим Галкин посмеялся над шоу Леры Кудрявцевой. На своей странице в Instagram комик опубликовал ироничную картинку, в которой высмеивается передача «Секрет на миллион» и телеканал НТВ. Подпись под картинкой гласит: «Мир ТВ глазами НТВ и объективность». На изображении — рейтинг передачи Кудрявцевой «Секрет на миллион», которая стала лидером в рейтинге телешоу отечественного ТВ.

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