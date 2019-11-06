Выявлен новый способ кражи денег с карт

Преступники получают персональные данные клиентов после взлома корпоративной почты сотрудников финансовых организаций.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова в разговоре с «Известиями». Она отметила, что о новом виде мошенничества узнали от бдительных клиентов. Схема похищения данных такова: злоумышленники присылают сотруднику банка приглашение на фальшивый HR-портал, где просят ввести логин и пароль от почты.

У человека складывается впечатление, что процедура обязательная – информация тут же пересылается преступнику, который получает доступ к корпоративной переписке и в том числе файлам с персональными данными клиентов. После им остается только снять деньги с карт россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК рассказал о новом виде телефонного мошенничества. В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят людям и говорят, что являются сотрудниками госструктур. Они уверяют, что человек должен получить компенсацию по несуществующему уголовному делу.