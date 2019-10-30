СК рассказал о новом виде телефонного мошенничества

СК рассказал о новом виде телефонного мошенничества
Чаще всего обманываются пенсионеры. Фото: Pixabay

Аферисты могут позвонить и представиться сотрудниками госструктур.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Россиян предупреждает Следственный комитет. В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят людям и говорят, что являются сотрудниками госструктур. Они уверяют, что человек должен получить компенсацию по несуществующему уголовному делу. Чаще всего они сообщают о фальсификации лекарств и биодобавок и просят прийти за компенсацией, но прежде нужно перевести средства для их получения. Самые доверчивые так и делали – переводили деньги на счета аферистов.

Чаще всего жертвами схемы становятся пожилые люди, которые верят в удачу и расстаются с последними накоплениями. В случае, если вас обманули, стоит обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов в прямом эфире пообещал вознаграждение за информацию о мошеннице Жанне Ройзман.

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