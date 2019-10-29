Малахов в прямом эфире пообещал вознаграждение за информацию о мошеннице Жанне Ройзман

Рецидивистка Жанна Ройзман, отсидевшая семь лет за квартирные аферы, вышла на свободу и взялась за старое. Её разыскивает полиция.

В ходе своего ток-шоу «Прямой эфир» телеведущий Андрей Малахов объявил о вознаграждении размером сто тысяч рублей, которое его программа выплатит тому, кто сообщит о нынешнем местонахождении аферистки.

47-летняя Жанна Ройзман долгое время работала адвокатом в Пскове, возглавляя городской «Правовой центр». Однако после резко изменила карьерный путь. В 2010 году женщина была приговорена к семи годам заключения за серию мошеннических действий с квартирами.

После освобождения аферистка перебралась в Петербург и продолжила свою деятельность. Теперь у неё появился сообщник, сын Григорий, который соблазняет состоятельных дам с целью обмана.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в антикварных магазинах Северной столицы проходят обыски в связи с расследованием о контрабанде старинных вещей.