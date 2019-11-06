На Энгельса завершили основной ремонт трамвайных путей

На Энгельса завершили основной ремонт трамвайных путей
Все работы на Энгельса завершат в декабре. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге завершились основные работы по ремонту трамвайных путей на проспекте Энгельса. Подрядчику осталось восстановить благоустройство на участке.

Подрядная организация ЗАО «Трест» выполнила работы на участке от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса. Общая длина его составила 0,81 км, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На проспекте Энгельса организовали три повышенные остановочные площадки. Каждая из них обеспечивает комфортный доступ маломобильных пассажиров к транспорту.

Завершить работы по благоустройству территории подрядчик планирует до начала декабря. Стоимость работ составила 85,15 млн рублей.

Движение трамваев на участке запустили месяц назад. С 6 октября по проспекту Энгельса курсируют трамваи по маршрутам № 9, № 20, № 21 и № 58.

крти новости спб проспект энгельса трамваи трамвайные пути
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты Петербурга предложат Госдуме раскрывать данные о нарушениях на ...
Японцы собираются представить свой «ё-мобиль»
Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
В Ленобласти на российско-финляндской границе задержали двух марокканцев
На Энгельса завершили основной ремонт трамвайных путей
В Ленобласти выделили землю под строительство Восточного скоростного радиуса
В одной из школ Стрельны объявлен карантин: двое учеников подхватили менингит
К Ленинградским партийным архивам на день откроют удаленный доступ