На Энгельса завершили основной ремонт трамвайных путей

Все работы на Энгельса завершат в декабре. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Все работы на Энгельса завершат в декабре. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге завершились основные работы по ремонту трамвайных путей на проспекте Энгельса. Подрядчику осталось восстановить благоустройство на участке.

Подрядная организация ЗАО «Трест» выполнила работы на участке от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса. Общая длина его составила 0,81 км, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На проспекте Энгельса организовали три повышенные остановочные площадки. Каждая из них обеспечивает комфортный доступ маломобильных пассажиров к транспорту.

Завершить работы по благоустройству территории подрядчик планирует до начала декабря. Стоимость работ составила 85,15 млн рублей.

Движение трамваев на участке запустили месяц назад. С 6 октября по проспекту Энгельса курсируют трамваи по маршрутам № 9, № 20, № 21 и № 58.