Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за использования неверных курсов валют

Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за использования неверных курсов валют
Таможня Финляндии вернут клиентам 11,5 млн евро. Фото: pixabay

Таможня Финляндии в течении трех лет взымала с граждан ошибочные суммы при растаможивании товаров. Это происходило в период с мая 2016 года по июнь текущего года.

Как сообщает служба новостей Yle, финская таможня использовала неверные курсы, в частности, при конвертации российской, американской и шведской валюты. Всего за три года было совершено 960 тысяч неверных расчетов. В итоге клиентам должны компенсировать в общей сложности 11,5 млн евро.

Деньги будут возращены клиентам таможни в ближайшем времени. Суммы меньше 10 евро будут возвращаться только с дополнительным запросом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза.

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