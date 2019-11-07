Наташа Королева рассказала о трагедии из-за скандальных фотографий

Российская певица и фотомодель Наташа Королева рассказала о громком скандале, в центре которого оказались она и супруг Сергей Глушко. По словам артистки, четыре года назад, на фоне сильного стресса, она потеряла ребенка.

Супруги вместе уже больше 18 лет, они не боятся делиться смелыми и провокационными фотографиями. Но тогда в сеть попали снимки интимного характера, что вызвало бурю негатива в адрес пары. Со слов певицы, именно в то время случилось большое горе.

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Королева рассказала, что тогда муж потерял телефон, возможно, его украли. Она добавила, что многие считали, что интимные фото опубликовали супруги, однако это было не так.

Она подчеркнула, что происходящее сказалось на ее здоровье, ей пришлось лежать в больнице и обращаться к психотерапевту. С ее слов, злоумышленники пытались шантажировать их, что было безуспешно. Когда снимки опубликовали, певица пошла в суд.

Звезда призналась, что ее хотели лишить звания заслуженной артистки, обвиняя в разврате.

Сейчас Наталья и Сергей воспитывают сына Архипа. В феврале мальчику исполнится 18 лет.

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