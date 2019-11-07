Движение на станциях «Девяткино» и «Гражданский проспект» восстановлено

В Петербурге почти устранили последствия сбоя в метро. Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в обычном режиме.

Сбой в петербургской подземке произошел утром 7 ноября. По техническим причинам станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работали в режиме ограниченного пассажиропотока. Вестибюль «Девяткино» был закрыт с 7:59 утра.

Сейчас станции работают в обычном режиме, однако поезда продолжают приходить с задержкой.

«Интервал движения на Линии 1 восстанавливается», — уточнили в телеграм-канале ГУП «Петербургский метрополитен».

Из-за сбоя на станциях образовались очереди. Люди столпились на платформах и входа в метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость разового проезда на метро может увеличиться до 60 рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по транспорту.