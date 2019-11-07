В Петербурге задержан неонацист по подозрению в стрельбе у клуба «Цоколь» на Лиговском

В Петербурге задержали участника неонацистской группировки, объявленного в федеральный розыск после нападения на антифашистов в клубе «Цоколь» на Лиговском проспекте.

Задержанного подозревают в стрельбе из газового пистолета.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года.Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 7 ноября сотрудники Центра «Э» и ФСБ задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в совершении преступления. Во время обыска по месту жительства у подозреваемого нашли флаги с нацистской символикой, флаг группировки Firstline Nevograd. Кроме того, у него обнаружили пистолет и экстремистскую литературу.

Как полагает следствие, преступление было совершено по мотивам вражды в отношении антифашистов. Нападавшие распылили перцовый газ в клубе и открыли стрельбу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Зенина, который организовал убийство антифашиста и студента философского факультета СПбГУ Тимура Качаравы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Суд назначил наказание Александру Зенину в виде лишения свободы сроком на 1.5 года в исправительной колонии общего режима.