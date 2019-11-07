«Пятерочка» накормит животных непроданными продуктами

Торговая сеть «Пятерочка» запустила проект по передаче нереализованных продуктов на переработку в корма животным. К апрелю 2020 года он заработает во всех магазинах сети.

На переработку отправляются продукты, утратившие товарный вид и форму до истечения срока годности. Проект к апрелю охватит около 70% такой продукции.

«Это решение принято по итогам пилотного проекта, длившегося 10 месяцев и проходившего практически во всех регионах присутствия «Пятёрочки», — сообщает X5 Retail Group.

Десять компаний по всей России ежедневно забирают непроданные фрукты, овощи, мучные изделия и бакалею. Продукты перерабатываются в корм для скота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти построят центр для хранения и переработки плодоовощных культур. Он расположится на участке площадью 29,4 га в Дружногорском городском поселении.