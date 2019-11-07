В Петербурге поймали мошенников, устраивающих фейковые ДТП с участием Maserati Quattroporte

В мошенничестве при получении страховых выплат подозреваются четверо мужчин. Они хотели получить почти полмиллиона рублей за подставное ДТП с участием люксовой иномарки.

Двое петербуржцев и двое жителей Ленобласти решили подзаработать, не прикладывая усилий. 27 июня 2019 года сотрудники ГИБДД прибыли по вызову на место аварии: в Выборге столкнулись Maserati Quattroporte и Hyundai Solyaris. Однако никто из участников ДТП, включая автомобили, не пострадал: лишь сработали подушки безопасности у итальянского авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.

Несмотря на это, страховщики ОСАГО должны были выплатить владельцу Maserati 400 тысяч рублей, поскольку, согласно регламенту, замена поврежденных деталей может производиться лишь на новые, заводские. Этим воспользовались мошенники: установив изначально испорченные запчасти, они рассчитывали после «аварии» вернуть на место целые, заодно получив 400 тысяч.

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