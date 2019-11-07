Нетрезвый мужчина устроил дебош и избил сотрудников гипермаркета на проспекте Большевиков

Нетрезвый мужчина устроил дебош и избил сотрудников гипермаркета на проспекте Большевиков
Ссора между мужчиной и сотрудниками гипермаркета произошла в торговом зале. Фото: Pixabay

В Невском районе задержан ранее судимый нетрезвый мужчина, который нанес телесные повреждения трем работникам гипермаркета.

Ссора между мужчиной и сотрудниками гипермаркета произошла в торговом зале, расположенного на проспекте Большевиков. К шумевшим гражданам подошел работник магазина, после чего их конфликт был исчерпан, сообщили gazeta.spb.ru в ФГКУ УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Однако после этого мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, начал вести себя агрессивно по отношению к сотруднику магазина, а затем нанес ему телесные повреждения. Персонал гипермаркета, увидев драку, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. Остановить нападавшего попытались еще двое работников магазина, но правонарушитель также нанес им телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали агрессивного посетителя магазина. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионер избил молодого человека из-за места в трамвае.

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