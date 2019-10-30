Пенсионер избил молодого человека из-за места в трамвае

Пенсионер избил молодого человека из-за места в трамвае
Словесная перепалка переросла в драку. Фото: Balthoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе задержан 63-летний мужчина, который избил молодого человека.

«Конфликт из-за свободного пассажирского места возник между двумя гражданами в салоне трамвая, который подъехал к остановке общественного транспорта на пересечении улицы Руднева и проспекта Просвещения», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина ударил своего более молодого оппонента рукой по голове. Очевидцы драки сразу же обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии разняли дерущихся и задержали нападавшего, после чего передали его сотрудникам полиции.

Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Калининский районный суд Петербурга рассмотрит дело 20-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нанесении побоев сотрудникам скорой помощи.

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