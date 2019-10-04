Пациента в Петербурге судят за избиение сотрудников скорой помощи

Калининский районный суд Петербурга рассмотрит дело 20-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нанесении побоев сотрудникам скорой помощи.

Инцидент произошел в начале августа 2019 года. Как полагает следствие, в квартиру к петербуржцу прибыла бригада скорой помощи. По вызову приехали врач, фельдшер и водитель.

Пациент, будучи пьяным, на попытки медиков оказать помощь ответил физической силой. Из хулиганских побуждений он нанес сотрудникам скорой побои.

«После завершения конфликта обвиняемый госпитализирован», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на территории Елизаветинской больницы между сотрудниками скорой и пациенткой произошла драка. Фельдшер после потасовки ушла на больничный. Проводится служебная проверка.