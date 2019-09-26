Врачи скорой подрались с пациенткой в Елизаветинской больнице

На территории Елизаветинской больницы произошла потасовка между пациенткой и фельдшером скорой помощи. Словесные оскорбления переросли в драку.

В сети опубликовали кадры, снятые в момент происшествия. На видео женщина оскорбляет медиков. Один из них кидает в пациентку сигаретой. Женщина начинает размахивать руками. В результате между ней и сотрудницей скорой начинается драка, сообщает Piter.tv.

Пациентка оказывается на полу и встает после того, как медики оттаскивают от неё коллегу. Охранник, находящийся рядом, в происходящее не вмешался.

В Городской Станции Скорой Медицинской Помощи сообщили, что подали заявление в полицию после нападения на фельдшера.

«Фельдшер обслужена в стационаре и направлена на амбулаторное лечение. Сейчас она находится на больничном», — сказали в скорой.

Проводится служебная проверка. Результаты будут известны в конце недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге расследует дело о драке между пьяным мужчиной и фельдшером скорой.