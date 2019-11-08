В Приморье умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром

В Приморском сафари-парке скончался козел по кличке Тимур, который приобрел известность благодаря своей дружбе с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте Сафари-парка.

Козел Тимур ушел из жизни еще во вторник, 5 ноября. Его опекун и «верный друг» рассказала, что за здоровьем животного следили личный врач Даниил, а также врачи, работающие при Сафари-парке, Олег и Алексей. Головина выразила им свою благодарность за помощь и выразила соболезнования.

Тело животного кремируют, а урну с прахом захоронят со всеми почестями. На месте захоронения будет установлена бронзовая скульптура.

Напомним, что козел Тимур получил известность после того, как завел дружбу с тигром Амуром еще осенью 2015 года. Тогда животное привели на съедение хищнику. Однако, зимой 2016 года тигр все-таки напал на козла после того, как тот боднул его. После этого их расселили по разным вольерам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморье охотник попал в больницу после нападения тигра.