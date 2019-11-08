Пьяного петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения неизвестным

Пьяного петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения неизвестным
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны.

Обо всем стало известно накануне, 7 ноября. Со слов пострадавшего, он был в состоянии алкогольного опьянения, когда его избил неизвестный. После 29-летний мужчина был госпитализирован от одного из торговых центров.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося. Выясняются все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти козла Тимура, который дружил с тигром. Он жил в Приморском сафари-парке.

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