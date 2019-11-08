Мужчина нанес несколько ударов ножом собутыльнику после пьяной ссоры в Волхове

В Волховском районе сотрудники правопорядка задержали злоумышленника, устроившего поножовщину.

Инцидент произошел накануне, 7 ноября, в квартире одного из домов по ул. Марата в городе Волхове. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом. «Приятель» нанес несколько ударов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и облатси, прибывшие к мету происшествия полицейские задержали 39-летнего мужчину. 40-летний участник был госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением плеча.

В настоящее время решается вопрос возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербуржца. Он рассказал, что его избил неизвестный.